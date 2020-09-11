11 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Miha Zajc Genoa için sağlık kontrolünden geçecek!

Miha Zajc Genoa için İtalya'da!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

'de beklentilerin altında kalan ve ile anlaşan , bugün İtalyan temsilcisi için sağlık kontrolünden geçecek.

'de beklentilerin altında kalan , İtalya Serie A ekiplerinden 'ya kiralandı.

Sloven oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan İtalyan ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Miha Zajc, 3 gollük katkı göstermişti.

Miha Zajc sürprizi! Yeni rotası... haberin devamı

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