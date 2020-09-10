Fenerbahçe'de lisans hamlesi! Yeni transferlerin lisansları çıktı mı?
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi lisans problemi çözülüyor. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de lisansı çıkan ilk yeni transfer Gökhan Gönül oldu. İşte tüm isimler...
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni transfer belli oldu.
İşte lisansı çıkan isimler:
Jose Sosa
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Mame Thiam
Tolga Ciğerci
Ozan Tufan
Barış Sungur
İsmail Yüksek
Nabil Dirar
Lisansı açıklanmayan isimler:
Mert Hakan Yandaş
Filip Novak
Sinan Gümüş
Lemos
Enner Valencia.
İsimler açıklandıkça sayfa güncellenecektir...
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