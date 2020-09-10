10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de lisans hamlesi! Yeni transferlerin lisansları çıktı mı?

Yeni transferlerin lisansları çıktı! İşte o isimler
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden 'de maçı öncesi lisans problemi çözülüyor. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de lisansı çıkan ilk yeni oldu. İşte tüm isimler...

'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan 'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni belli oldu.

İşte lisansı çıkan isimler:

Jose Sosa

Caner Erkin
Mame Thiam
Tolga Ciğerci
Ozan Tufan
Barış Sungur
İsmail Yüksek
Nabil Dirar

Lisansı açıklanmayan isimler:

Mert Hakan Yandaş
Filip Novak
Sinan Gümüş
Lemos
Enner Valencia.

İsimler açıklandıkça sayfa güncellenecektir...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
F.Bahçe'de 2 yeni transfer kafilede yer almadı F.Bahçe'de 2 yeni transfer kafilede yer almadı
F.Bahçe genç oyuncusunu kiralık gönderdi! İşte o isim F.Bahçe genç oyuncusunu kiralık gönderdi! İşte o isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör