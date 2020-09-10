Fenerbahçe'de lisans hamlesi! Yeni transferlerin lisansları çıktı mı?

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi lisans problemi çözülüyor. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de lisansı çıkan ilk yeni transfer Gökhan Gönül oldu. İşte tüm isimler...

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni transfer belli oldu.

İşte lisansı çıkan isimler:

Jose Sosa

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Mame Thiam

Tolga Ciğerci

Ozan Tufan

Barış Sungur

İsmail Yüksek

Nabil Dirar

Lisansı açıklanmayan isimler:



Mert Hakan Yandaş

Filip Novak

Sinan Gümüş

Lemos

Enner Valencia.

İsimler açıklandıkça sayfa güncellenecektir...

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