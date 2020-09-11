11 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Marcel Tisserand transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Tisserand'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

Stoper bölgesini güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve ilk olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, ikinci stoper transferini de bitirdi. Sarı-lacivertlilerin Wolfsburg forması giyen ile her konuda anlaşmaya vardığı ve Kongolu futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe, stoper bölgesine yeni bir yıldızı getirmeye hazırlanıyor. Benin24tv.com'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Kanarya, 1.90 boyundaki Kongolu yıldız için Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı.

4 YILLIK İMZA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg'da forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Wolfsburg da masaya otururken, Tisserand için 2 milyon Euro'luk bonservis rakamına el sıkışıldığı ifade edildi.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan , daha sonra Lens, Toulouse, FC Ingolstadt ve Wolfsburg'da oynadı.

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