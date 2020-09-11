Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 328 milyon TL'lik kredi anapara ödemesinin Ekim 2021'e ötelendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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