Vedat Muriqi'den veda paylaşımı!
Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olacak olan Kosavalı yıldız Vedat Muriqi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası, dev kulüpleri peşine takmıştı. Başarılı oyuncu için en ciddi alıcı konumunda bulunan İtalyan ekibi Lazio ile büyük oranda anlaşılmış geçtğimiz günlerde sarı-lacivertli kulüpten konuyla alakalı bir açıklama gelmişti.
Yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kulanılmıştı.
İşte Muriqi'nin o paylaşımı...
RIDVAN DİLMEN'DEN PAYLAŞIM!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen'de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dilmen paylaşımında "Güle güle Vedat kardeşim. Sağlık ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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