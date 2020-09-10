10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

F.Bahçe genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık gönderdi

F.Bahçe genç oyuncusunu kiralık gönderdi! İşte o isim
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Son dakika transfer haberine göre...| genç futbolcusu 'yı 1.5 yıllığına Bolsupor'a kiralık olarak gönderdi. Sarı-lacivertliler yaptığı anlaşma gereği 'un oyuncuyu satması durumunda %15 pay alacak.

Yeni sezona güçlü kadro ile girmek isteyen genç futbolcularının gelişimini de ihmal etmemeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda birçok oyuncusunu kiralık olarak göndermeyi sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Fenerbahçe genç futbolcu 'yı 'a 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşma süresi içinde oyuncu satılırsa Boluspor satıştan %15 pay alacak.
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