10 Eylül 2020, Perşembe
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F.Bahçe genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık gönderdi
Son dakika transfer haberine göre...| Fenerbahçe genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'yı 1.5 yıllığına Bolsupor'a kiralık olarak gönderdi. Sarı-lacivertliler yaptığı anlaşma gereği Boluspor'un oyuncuyu satması durumunda %15 pay alacak.
Yeni sezona güçlü kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe genç futbolcularının gelişimini de ihmal etmemeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda birçok oyuncusunu kiralık olarak göndermeyi sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Fenerbahçe genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'yı Boluspor'a 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşma süresi içinde oyuncu satılırsa Boluspor satıştan %15 pay alacak.
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