10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Tisserand'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Tisserand'ı kadrosuna kattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Gelecek sezon hazırlılarını sürdüren , uzun süredir kadrosuna katmak işin uğraş verdiği 'ı kadrosuna kattı.

Transferin en hızlı takımı , Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan için son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, Tisserand'ı kadrosuna kattı.
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