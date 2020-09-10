10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen'den forvet açıklaması! "Emre Belözoğlu..."

Rıdvan Dilmen'den forvet açıklaması! Emre Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Usta yorumcusu , 2020-2021 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Dilemen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.

yorumcusu , Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

NTV'de konuşan Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, 'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.

'nin transfer planları hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.

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