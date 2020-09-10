Rıdvan Dilmen'den forvet açıklaması! "Emre Belözoğlu..."

Usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2020-2021 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Dilemen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

NTV'de konuşan Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.

Fenerbahçe'nin transfer planları hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.

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