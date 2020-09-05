05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Gökhan Gül kimdir?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ve transferin en hızlı takımı olan durmak bilmiyor. Fenerbahçe'de son olarak gündeme geldi. Futbolseverler Gökhan Gül'ün kim olduğunu ve kariyerini merak ediyor. Peki, Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

dönemine damga vuran geleceğe yatırım olarak gördüğü genç futbolculara da yönelmeye devam ediyor. Son olarak forması giyen gündeme geldi. Peki, Gökhan Gül kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

GÖKHAN GÜL KİMDİR?

17 Temmuz 1998 yılında Castrop-Rauxel'de dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen genç futbolcu futbola VFL Bochum altyapısında başladı. 2015-2016 yılında Bochum'da profesyonel olan Gökhan Gül 2016-2017 yılında Fortuna Düsseldof'a transfer oldu. Genç futbolcu 143 maçta 12 gol 7 asist ile oynadı. Gökhan Gül'ün 325 bin € piyasa değeri bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye 22'lik stoper! Almanya'dan geliyor... F.Bahçe'ye 22'lik stoper! Almanya'dan geliyor...
Canlı yayında açıkladı! Erol Bulut o ismi istiyor Canlı yayında açıkladı! "Erol Bulut o ismi istiyor"
İşte Fenerbahçe'deki son durum! İşte Fenerbahçe'deki son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör