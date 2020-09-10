10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin B planı! Erol Bulut'tan haber bekliyor

İşte F.Bahçe'nin B planı! Bulut'tan haber bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Sarılacivertliler’in listesindeki isimlerle anlaşamazsa Senegalli golcüyü transfer edeceği iddia edildi. Bonservisi elinde olan Cisse de ’tan haber bekliyor.

Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin 1-2 gün içinde resmileşmesi beklenirken Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncunun yerini kiminle dolduracağı belirsizliğini koruyor. Gündemdeki isimlerden Eran Zahavi menajerinin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle askıya alınırken, Nikola Kalinic'e de resmi siteden yalanlama geldi. Yönetimin ismi henüz basına sızmayan bazı isimlerle görüştüğü öğrenilirken, B planı olarak ise Papiss Cisse'nin yedekte bekletildiği konuşulmaya başlandı.

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22 GOL ATTI

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Senegalli forvet henüz kimseyle anlaşmadı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cisse'nin eski hocası 'tan haber beklediği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer oyuncularla anlaşamaması halinde Cisse'ye imza attıracağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atarak, 24 golle krallığı kazanan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

İlerleyen yaşına rağmen gol yollarında etkinliğini sürdüren Papiss Cisse'nin Süper Lig'i tanıması avantaj olarak gösteriliyor. Bonservisinin elinde olması, Erol Bulut'un neler yapabileceğini bilmesi de transferini cazip hale getiriyor.

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