09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe resmen açıkladı! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe resmen açıkladı! Vedat Muriqi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Fenerbahçe, Vedat 'in Lazio'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbolcumuz Vedat 'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır.

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