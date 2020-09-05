05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Rodrigues feshediliyor

Rodrigues feshediliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Fenerbahçe'de iç transferde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım, Garry Rodrigues ile yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de iç transferde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım, Garry Rodrigues ile yolları ayırma kararı aldı. Daha önce PAOK forması giyen ve sonrasında Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu ile fesih görüşmeleri başladı. Rodrigues geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ligde 26 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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