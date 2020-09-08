08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçeli Miha Zajc'a Gent'ten transfer teklifi

F.Bahçeli yıldıza talip! Teklif yapıldı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Son dakika transferi haberi; Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı 'a Gent talip oldu ve resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu için Belçika'nın Gent kulübü resmi teklifte bulundu.

TRT Spor'un haberine göre, Gent kulübü 2018-19 sezonu devre arasında 3,5 milyon Euro bonservisle Empoli'den edilen oyuncu için resmen girişimde bulundu.

Sarı-lacivertli ekiple 27 maça çıkan 26 yaşındaki Miha Zajc, 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

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