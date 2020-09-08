08 Eylül 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, ligi sırasıyla 6. ve 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takım, transfer döneminde 10 isimle kadrosunu güçlendirmişti. Son olarak Enner Valencia'yı duyuran sarı-lacivertli takım, Garry Rodrigues ile yollarını ayıracak. Vedat Muriqi'nin de Lazio'ya gitmesi beklenirken, Kanarya kanat-forvet mevkisine takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim girdi. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 08.09.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 13:08
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Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

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Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor...

Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.

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Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor...

Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor...

Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 10 ismi resmen duyurdu.

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Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor...

F.Bahçe, adı Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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