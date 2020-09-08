Son dakika: Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gidiş tarihi...
Son dakika transfer haberi; Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Lazio'ya transfer oldu. A Spor'un haberine göre Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek.
Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir devam eden pazarlıklar sonuçlandı ve Vedat Muriqi İtalyan ekibine transfer oldu.
Kosovalı golcü perşembe günü İtalya'ya gidecek. 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Lazio'ya imza atacağı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan sarı-lacivertli takıma gelen Vedat, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti. Başarılı golcüyü kadrosuna katan ekip Lazio oldu.
Lazio'nun Muriqi için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra çeşitli bonuslar ödeyeceği ifade ediliyor.
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