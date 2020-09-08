08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gidiş tarihi...

Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gidiş tarihi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Son dakika haberi; Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Lazio'ya transfer oldu. A Spor'un haberine göre , Perşembe günü 'ya gidecek.

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir devam eden pazarlıklar sonuçlandı ve Vedat İtalyan ekibine oldu.

Kosovalı golcü perşembe günü 'ya gidecek. 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Lazio'ya imza atacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan sarı-lacivertli takıma gelen Vedat, gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti. Başarılı golcüyü kadrosuna katan ekip Lazio oldu.

Lazio'nun Muriqi için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra çeşitli bonuslar ödeyeceği ifade ediliyor.

Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...

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