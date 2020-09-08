08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler! "Bana göre gelmiş geçmiş..."

Sosa'dan Belözoğlu için çarpıcı sözler!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

'nin yeni transferi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Arjantinli yıldız, "Emre Belözoğlu bana göre Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en iyi futbolcusu" ifadelerini kullandı.

'nin yeni transferi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sosa'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'ye sürekli gidip, geldim. Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye'de herkes bana sevgi gösterdi, şuan burada olmaktan mutluyum.

Takıma geç katıldım, takımla beraber fazla zaman geçiremedim. Hocayı ve arkadaşlarımı tanıdım, bu süreçte vücudumu tanıdım, bu sezon uzun bir süreç olacak onun için akıllı bir şekilde çalışmalara devam etmeliyiz.

Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

"BAŞARI SOYUNMA ODASINDAN GEÇİYOR"

"Her zaman hedef daha yüksek olmalı, başarı soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli ve yardımcı olmalı. Bireysel olarak hedeflerimize gitmek için elimden geleni yapacağım."

"Kariyerimde farklı pozisyonlarda oynadım, her pozisyona adapte olabilen bir oyuncuyum. Hoca ile daha konuşmadık pozisyon durumunu, hoca ile konuştuktan sonra umarım takım için en iyi pozisyonda oynacağımı düşünüyorum."

"İSİMLERİN BİR ÖNEMİ YOK"

"Fenerbahçe'de çok değerli futbolcular var, kulübün tarihine değer katacak futbolcular olduğunu düşünüyorum. İsimlerin bir önemi yok aslında, önemli olan takıma katkı sağlamak. Çok uzun süreç var, sağlığımıza devam etmeliyiz."

"Fenerbahçe taraftarı takım kötü olduğu zaman bile taraftar inanılmaz destekliyordu. Güç veren bir topluluk."

"Liderler takım için her zaman önemlidir. Kaptanlar ve diğer lider futbolcular ile iyi geçinmek bence çok önemli."

"EMRE BELÖZOĞLU GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİLERDEN"

"Emre Belözoğlu'na büyük bir saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en iyi futbolcusu olarak görüyorum. için benimle temasa geçmesi benim için önemliydi. Burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum."

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