08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Muriqi'nin bedeli 20 milyon 350 bin euro

Muriqi'nin bedeli 20 milyon 350 bin euro
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

'nin Vedat ’in satışından kazanacağı ücret belli oldu.

Kosovalı yıldızın yıllık ücreti hariç 'ya maliyeti 20 milyon 350 bin euro olacak. Kanarya, 17.5 milyon euro bonservis alacak. Lazio, 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro, gruptan çıkarsa 1 milyon euro daha ödeyecek. Ayrıca İtalyanlar, 'in önceki kulüplerine ödenecek 850 bin euro yetiştirme parasını da karşılayacak.
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