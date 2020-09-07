07 Eylül 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı sonrası taraftar şaşkına döndü! "Bu kadar mı zor?"

Aktif futbol kariyerini sonlandıran ve Fenerbahçe'de resmi olarak görev tanımı açıklanmayan Emre Belözoğlu konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün, Emre Belözoğlu'yla ilgili yaptığı paylaşım taraftarları şaşkına dönderirken, sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları yorumlarla kulübe tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 15:37
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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı sonrası taraftar şaşkına döndü! Bu kadar mı zor?

Fenerbahçe resmi hesabından bu sezonki kadro yapılanmasında önemli bir rol oynayan Emre Belözoğlu ile ilgili taraftarı şaşırtan bir paylaşım yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı sonrası taraftar şaşkına döndü! Bu kadar mı zor?

40 YAŞINA GİRDİ
40. yaşına giren Belözoğlu için sarı lacivertli kulübün yaptığı 'doğum günü' paylaşımı da çok konuşulacak türden.

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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı sonrası taraftar şaşkına döndü! Bu kadar mı zor?

İKİ PAYLAŞIM
Fenerbahçe'de Brezilyalı Jailson ve futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun doğum günleri, yapılan iki paylaşımla kutlandı.

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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı sonrası taraftar şaşkına döndü! Bu kadar mı zor?

GÖRSEL VE VİDEO HAZIRLIĞI YOK
Emre Belözoğlu için yapılan paylaşım için herhangi bir görsel veya video hazırlığı yapılmaması sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti. Mesajda sadece 'İyi ki doğdun Emre Belözoğlu' diye yazıldı.

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Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı sonrası taraftar şaşkına döndü! Bu kadar mı zor?

TARAFTAR ŞAŞKIN!
Sarı lacivertli taraftarların paylaşımın altına yaptığı yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlar...

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