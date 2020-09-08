Marcel Tisserand'da sona doğru

Aktif futbol kariyerini sonlandıran ve Fenerbahçe'de resmi olarak görev tanımı açıklanmayan Emre Belözoğlu konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün, Emre Belözoğlu'yla ilgili yaptığı paylaşım taraftarları şaşkına dönderirken, sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları yorumlarla kulübe tepki gösterdi.