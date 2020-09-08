08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Balili'den Zahavi'ye: İstanbul'a gitmelisin

Balili'den Zahavi'ye: İstanbul'a gitmelisin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Türkiye'de , ve formaları giyen Pini Balili, ’nin gündemindeki Eran Zahavi ile ilgili konuştu.

İsrailli eski futbolcu, vatandaşının 'a gelmesi halinde unutumayacağı günler yaşayacağını belirtip, Zahavi kariyerinde hiç 50 bin kişinin önünde oynamadı. Burada daha önce yaşamadığı bir futbol deneyimi olacak. 'ye gitmesini ve bu deneyimi yaşamasını şiddetle tavsiye ederim" dedi.
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