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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kritik gün

Fener'de kritik gün
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Guangzhou’dan bonservisini isteyecek... ’in menajeri ile son detaylar konuşulacak. için de geri sayıma geçildi...

'de bugün hareketli saatler yaşanacak. SarıLacivertliler, golcü transferi için ve için önemli görüşmeler yapacak. İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURACAK

Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak.

GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK

Fenerbahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildirildi. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.

ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR

için gün sayan Fenerbahçe, taraftarına yeni bir bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.

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