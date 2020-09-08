Fenerbahçe'de kritik gün
Eran Zahavi Guangzhou’dan bonservisini isteyecek... Nikola Kalinic’in menajeri ile son detaylar konuşulacak. Bankalar Birliği anlaşması için de geri sayıma geçildi...
Fenerbahçe'de bugün hareketli saatler yaşanacak. SarıLacivertliler, golcü transferi için Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için önemli görüşmeler yapacak. İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURACAK
Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak.
GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK
Fenerbahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildirildi. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.
ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR
Bankalar Birliği Anlaşması için gün sayan Fenerbahçe, taraftarına yeni bir transfer bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.
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