08 Eylül 2020, Salı
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"BÖYLE OYUNLAR OYNAMAM!"
Livava Fenerbahçe ile görüşmediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hırvat golcü Marko Livaya Yunan basınına trasnferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu "Fenerbahçe ile görüşmedim AEK'ya saygım büyük" ifadelerinde bulundu.
Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündemine aldığı Marko Livaja, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüple gizli olarak görüştüğü belirtilen ve bu nedenle AEK yönetiminin tepkisini çeken Hırvat golcü, bu haberlerin doğru olmadığını vurgulayıp, Yunan kulübüne ihanet etmediğini söyledi.
"BÖYLE OYUNLAR OYNAMAM!"
Live Sport'ta yer alan habere göre Livaja, AEK'lı bir yöneticiyle yaptığı konuşmada Fenerbahçe ile görüşmediğini belirterek, "Ben böyle oyunlar oynamam. AEK ve Melissanidis'e (AEK Başkanı) saygı duyuyorum" dediği kaydedildi.
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