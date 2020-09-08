08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4 futbolcusuna lisans çıkardı

Fenerbahçe'den flaş Frey kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

'de en çok merak edilen oyuncular arasında yer alan , Zanka, ve Jailson'a sarı-lacivertliler lisans çıkardı.

'de transferler kadar merak konusu olan bir diğer konu ise takımdan kimin gideceği olurken sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda , Zanka, ve Jailson'a lisans çıkarıldı.
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