09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Nikola Kalinic açıklaması

Fenerbahçe'den Nikola Kalinic açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Son dakika  haberi; , Hırvat golcü Nikola Kalinic transferine ilişkin resmi açıklama yayınladı. Sarı lacivertli ekip yaptığı açıklamada "İddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

, Nikola Kalinic transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklama yalanadı.

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır.

Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek " ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi" diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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