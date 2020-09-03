Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Perotti, Livaja, Giuliano...
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe eksik bölgelere takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Valencia, Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Giuliano, Eran Zahavi, Livaja, Perotti gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimlerin son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
GIULIANO
Al Nasr ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı'nın transferinde Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilirken, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki 10 numaranın transferine teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği ifade edildi.
TISSERAND
Sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
LIVAJA
2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti. Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.
KALINIC
İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini doğrularken, Kalinic'in konu ile ilgili önemli bir karar verdiğini yazdı.
DIEGO PEROTTI
Sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlar'la kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.
BİLAL BUDAK
Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan genç futbolcu için özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu ve bu transferi bizzat kendisini bitirdiği iddia edildi.
EDIN VISCA
Emre Belözoğlu, Edin Visca'ya Çubuklu'yu giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Genç sportif direktör, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek adına elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe'de oynamayı çok isteyen Visca ise sabırsız bir şekilde kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Takas için Ozan, Tolgay, Deniz ve Zanka isimlerini masaya koyan Kanarya, üçünü vermeye hazır.
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