03 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Perotti, Livaja, Giuliano...

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

döneminin şampiyonu durmak bilmiyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe eksik bölgelere takviye için çalışmalarını sürdürüyor. , , , Novak, , , gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Giuliano, Eran Zahavi, Livaja, Perotti gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimlerin son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, , , Novak, ve 'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

GIULIANO

Al Nasr ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı'nın transferinde Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilirken, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki 10 numaranın transferine teknik direktör 'un onay verdiği ifade edildi.

TISSERAND

Sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor. 'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.

LIVAJA

2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti. Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.

KALINIC

İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini doğrularken, Kalinic'in konu ile ilgili önemli bir karar verdiğini yazdı.

DIEGO PEROTTI

Sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlar'la kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.

BİLAL BUDAK

Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan genç futbolcu için özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu ve bu transferi bizzat kendisini bitirdiği iddia edildi.

EDIN VISCA

Emre Belözoğlu, Edin Visca'ya Çubuklu'yu giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Genç sportif direktör, 'ı ikna etmek adına elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe'de oynamayı çok isteyen Visca ise sabırsız bir şekilde kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Takas için Ozan, Tolgay, Deniz ve Zanka isimlerini masaya koyan Kanarya, üçünü vermeye hazır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe tecrübeli forveti ile yollarını ayırdı! F.Bahçe tecrübeli forveti ile yollarını ayırdı!
Sosa'dan haber var! Corona virüsü... Sosa'dan haber var! Corona virüsü...
Kartal açıkladı: Payımızı alacağız! Kartal açıkladı: Payımızı alacağız!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör