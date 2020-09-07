Fenerbahçe'nin projesine taraftarlardan ilk tepki geldi!

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor hariç Süper Lig'deki 17 takımın da formalarını satma kararı alan Fenerbahçe'ye taraftarlardan ilk tepki geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kepenklere "Fenerium'da tek renk sarı-lacivert" yazdı.

Fenerbahçe yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kulüplerine gönderilen mektupla; Corona virüsü salgını sürecinde kulüplere birlik beraberlik mesajını vermek adına Fenerium mağazasında takımların forma satışının yapılacağını açıkladı.

ERZURUMSPOR'DAN DESTEK GELDİ!

Fenerbahçe'nin bu çalışmasının içinde yer alacaklarını belirten BB. Erzurumspor takımı 'Teşekkürler Fenerbahçe Kulübü' başlıklı açıklamada, "Fenerbahçe Spor kulübünün 'Birlikte daha güçlüyüz' temasıyla gönderdiği özel mektup için teşekkür ediyoruz. Kadim topraklardan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun olduğu her yerde kulübümüzün olacağını, en kısa sürede bu çalışmanın içerisinde yer alacağımızı açıklıyoruz.

Ürün tedarikçimizle yapacağımız planlamanın ardından Erzurumspor temali ürünlerin tedariği, sevkiyatının sağlanması ve Fenerium mağazasında satılması için planlamalara başladığımızı duyururuz" denildi.

KONYASPOR'DAN TEŞEKKÜRLÜ RET!

Konyaspor, Fenerbahçe'nin Fenerium mağazalarında formalarının satılması teklifini teşekkür ederek reddetti. Konya Store Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak, yaptığı açıklamayla yetkili makamların bu konuyu değerlendirdiklerini ve sarı lacivertli kulübün teklifini teşekkür ederek reddettiklerini açıkladı.

Konya Store Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Konyaspor'umuzun lisanslı ürünlerinin Fenerium Mağazası'nda satılmasıyla ilgili kulübümüze gönderilen iyi niyet mektubu yetkili makamlarımız tarafından değerlendirilmiştir. Konya Store Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi web sitemiz ve sanal mağazalarımız vasıtasıyla en kısa sürede teslimat kabiliyetine sahiptir. Bu vesileyle teklif için teşekkür ederiz. Lisanslı ürünlerimizin taraftarlarımıza ulaştırılması konusunda ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendi imkan ve olanaklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz."

FENERBAHÇE TARAFTARINDEN TEPKi GELDİ!

'Birlikte daha güçlüyüz' sloganı ile tüm Süper Lig takımlarının formalarını Fenerium'da satışa koyacaklarını açıklayan Fenerbahçe'ye taraftarı tepki gösterdi. Ülker Stadı'nda Fenerium Mağazı'nın kepenklerine sprey boyayla, "Fenerium'da tek renk sarı-lacivert" yazıldı. Öte yandan bir taraftar ise, 'Geçmişini unutan gelecekte yer bulamaz. Fenerium sadece sarı-laciverttir.' yazılı pankart açtı.







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