Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti

Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de büyük bir risk ortaya çıktı. Kadrosunda 27 oyuncu bulunduran ve TFF'nin kuralları gereğince 4 altyapı oyuncusuyla birlikte toplam 28 oyuncu bulundurabilecek Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi ya kadro dışı bırakacak ya da yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri