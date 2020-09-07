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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti

F.Bahçe'de yeni transfer sağlık kontrolünden geçti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Transfer döneminin hızlı takımlarından , 'yı renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçti.

Kulübü, yeni transferlerinden 'nın sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Jose Sosa; Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcumuz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Jose Sosa'nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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