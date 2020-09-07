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Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir

Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de büyük bir risk ortaya çıktı. Kadrosunda 27 oyuncu bulunduran ve TFF'nin kuralları gereğince 4 altyapı oyuncusuyla birlikte toplam 28 oyuncu bulundurabilecek Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması halinde 7 ismi ya kadro dışı bırakacak ya da yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:55
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Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat Muriqi, Lazio'ya satıldı.

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Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir

Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor.

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Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

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Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir

MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA

Sabah'ın haberine göre 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

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Fenerbahçe'de büyük risk! 7 isim kadro dışı kalabilir

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE: Altay, Harun

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