13 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Marcel Tisserand İstanbul'da

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte o görüntüler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Son dakika haberi; 'nin yeni transferi Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Transferin hızlı takımı bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.

YILDIZ FUTBOLCU İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı 'a geldi.

Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta 1 gol atmış 2 de asist yapmıştı.

İŞTE TISSERAND'IN İLK SÖZLERİ:

Şu anda İstanbul'da olduğum için mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla birlikte olurum.

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