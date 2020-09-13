Son dakika: Marcel Tisserand İstanbul'da

Son dakika transfer haberi; Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki savunmacısı Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.

YILDIZ FUTBOLCU İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Marcel Tisserand İstanbul'a geldi.

Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta 1 gol atmış 2 de asist yapmıştı.

İŞTE TISSERAND'IN İLK SÖZLERİ:

Şu anda İstanbul'da olduğum için mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla birlikte olurum.

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