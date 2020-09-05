05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye 22'lik stoper! Almanya'dan geliyor...

F.Bahçe'ye 22'lik stoper! Almanya'dan geliyor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak  forması giyen 22 yaşındaki 'ü gündemine aldığı öğrenildi.

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan , transferin en atak kulübü durumunda. Neredeyse tüm mevkileri yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertlilerin savunma mevki için de bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

'un haberine göre Fenerbahçe Almanya 2. Ligi ekiplerinden forması giyen 22 yaşındaki ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla temasa geçtiği öğrenilirken, kadrosuna katıp Süper Lig ekiperine kiralayarak ülke futbolunu tanımasını planladığı öğrenildi.

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