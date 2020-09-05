Fenerbahçe'nin gündeminde olan Bastos için Başakşehir devreye girdi

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, stoper arayışlarında son noktayı koydu. Teknik direktör Okan Buruk tarafından da onaylanan oyuncunun Fenerbahçe ile adı geçen Bastos olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. şampiyonu olan Medipol Başakşehir'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek turuncu-lacivertlilerin stoper konusunda Lazio'da forma giyen Bastos ile anlaştığı iddia edildi.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bir süredir oyuncuyla ilgilenen Başakşehir, transferi bitirmeyi başardı. Oyuncuyla 3 senelik bir sözleşme adına anlaşma sağlandı.

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan 29 yaşındaki stoper, Avrupa kariyerinde daha önce Rus ekibi Rostov'un formasını giyerken 2016'da 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

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