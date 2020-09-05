05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Bastos için Başakşehir devreye girdi

Süper Lig takımı devrede! F.Bahçe istiyordu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

'in son şampiyonu , stoper arayışlarında son noktayı koydu. Teknik direktör tarafından da onaylanan oyuncunun ile adı geçen Bastos olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

'in 6. şampiyonu olan Medipol 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek turuncu-lacivertlilerin stoper konusunda Lazio'da forma giyen Bastos ile anlaştığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bir süredir oyuncuyla ilgilenen Başakşehir, transferi bitirmeyi başardı. Oyuncuyla 3 senelik bir sözleşme adına anlaşma sağlandı.

döneminde adı sıkça ile de anılan 29 yaşındaki stoper, Avrupa kariyerinde daha önce Rus ekibi Rostov'un formasını giyerken 2016'da 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

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