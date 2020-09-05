Fenerbahçe 1-0 Sivasspor l MAÇ SONUCU
The Land of Legends kupası final maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin tek golü yeni transfer Caner Erkin'den geldi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, The Land Of Legends Kupası finalinde geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşma Erol Bulut'un öğrencilerinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla sahadan 1-0 galip ayrıldı ve The Land Of Legends Kupası'nı müzesine götürdü.
VALENCIA VE LEMOS İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı zorlu karşılaşmada yeni transferler Enner Valencia ve Lemos da ilk kez forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu Valencia 64'üncü dakikada Frey'in yerine dahil olurken Lemos 82'nci dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.
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