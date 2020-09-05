05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Rizespor maçında...

Mert Hakan için açıklama geldi! Rizespor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

, kampında sakatlanan oyuncusu 'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de oynanacak maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.

Fenerbahçeli futbolcu , sakatlığı dolayısıyla dün A kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Mert Hakan'ın her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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