31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Burak Kapacak transferinde işlem tamam

Burak’ta işlem tamam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi ve gibi genç isimlere imza attıran Fenerbahçe, 'un 20 yaşındaki orta sahası için de anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran Fenerbahçe, 'un 20 yaşındaki orta sahası için de anlaşma sağladı. Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.

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