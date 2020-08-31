Burak Kapacak transferinde işlem tamam

Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran Fenerbahçe, Bursaspor'un 20 yaşındaki orta sahası Burak Kapacak için de anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, geleceğin yıldız adaylarını da kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimlere imza attıran Fenerbahçe, Bursaspor'un 20 yaşındaki orta sahası Burak Kapacak için de anlaşma sağladı. Burak'ın kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.

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