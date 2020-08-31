31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kalu’nun benzini boş!

Kalu’nun benzini boş!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

F.Bahçe'nin gündeminde bulunan Samuel Kalu için yeni açıklamalar geldi.

F.Bahçe'nin gündeminde bulunan Samuel Kalu için yeni açıklamalar geldi. Nijerya Gernot Rohr, "Kalu bana ayrılacağını söylemedi. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var." sözlerini kullandı. Bordeuaux'nun hocası Gasset ise 23 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında, "Kalu'nun benzini dolu değil gibi. O şu anda bir joker. Bize 20 dakika yardım edebilir" dedi.

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