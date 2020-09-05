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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den dayanışma çağrısı

F.Bahçe'den dayanışma çağrısı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor haricinde Süper Lig'de kalan 17 takımın formalarını Fenerium'da satacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, , Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, ve Yukatel Denizlispor kulüplerine bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta bu kulüplerin formalarının Feneriumlarda satışa sunulmak istendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp, teklifi kabul eden kulüplerin forma satışlarından hiçbir pay almadan geliri ilgili kulübe iletecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen, başta spor olmak üzere sevdiğimiz her şeyden, taraftarlarımızdan uzak durmak zorunda kaldığımız bir salgın döneminden geçtiğimizi, bu süreçte spor kulüpleri olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu şartların da ne yazık ki tüm kulüpler için daha da zorlaştığını vurguladı.

Ligimizde yer alan kulüplerin başkanlarına hitaben yazılan bu mektupta; "Birlikte Daha Güçlüyüz" vurgusuyla, Türkiye'mizin 81 ilinden parçaların yer aldığı bir mozaik olan İstanbul'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Maraton Alt Fenerium Mağazamızda oluşturacağımız özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla kulüplerinin formalarını buluşturmak istediğimiz anlatıldı.

Bu toprakların en kadim özellikleri olan birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bu zor günleri en az zararla geride bırakacağımızı, saha içindeki mücadelemizi saha dışında da 'yan yana' sürdürmenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Kulübümüz, Fenerium'da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir. Kulübümüzün çağrısına katılan kulüpler hakkında detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde resmi mecralarımızdan yaparak ilgili kulüplerimizin taraftarlarını da bilgilendireceğiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak samimiyet ve içtenlikle dile getirmek istiyoruz ki; bugün ve yarınlarda hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilinciyle bizleri güçlü kılacak olan karşılıklı saygı ve birlik beraberliğimizdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz. "

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