04 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan'la anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı

Tolgay'la anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan'ın kendisine kulüp bulması istenmişti. Sözleşmesi feshedilmesi beklenen deneyimli oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Gelecek sezon adına planlamalarına hız kesmeden devam eden ve 11 futbolcuyu birden kadrosuna katarak transferde adeta şov yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Tolgay Arslan'ın kadro planlamasında yer almayacağı, oyuncunun sözleşmesinin feshinin ardından Almanya 2. Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'ya imza atacağı iddia edildi.

Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

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Alman basınında yer alan başka bir haberde ise Galatasaray'ın da Tolgay Arslan transferi için devreye girdiği iddia edilmişti.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Testi pozitif çıkmıştı... O maçta sahada olacak! haberin devamı

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