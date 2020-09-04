Tolgay Arslan'la anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan'ın kendisine kulüp bulması istenmişti. Sözleşmesi feshedilmesi beklenen deneyimli oyuncunun yeni takımı belli oldu.
Gelecek sezon adına planlamalarına hız kesmeden devam eden ve 11 futbolcuyu birden kadrosuna katarak transferde adeta şov yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımda beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Tolgay Arslan'ın kadro planlamasında yer almayacağı, oyuncunun sözleşmesinin feshinin ardından Almanya 2. Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'ya imza atacağı iddia edildi.
Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.
GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Alman basınında yer alan başka bir haberde ise Galatasaray'ın da Tolgay Arslan transferi için devreye girdiği iddia edilmişti.
Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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