04 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif

F.Bahçe'de corona virüsü testleri negatif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

'de futbolcular ve teknik heyete yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamı negatif çıktı.

'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde korona virüs sonucu pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerde bugün futbolcular ve teknik kadroya yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.

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