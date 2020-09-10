10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

F.Bahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti!

F.Bahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

'de beklenen ayrılık gerçekleşti. TRT SPOR'un haberine göre Sarı-lacivertlilerde Miha Zach Genoa'ya kiralandı.

'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor son olarak sarı lacivertli ekip Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı. Zajc İtalyan ekibinde 30 maç oynarsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek.

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