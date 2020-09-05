Fenerbahçe transferi için Livaja'dan flaş hareket! Bunu da yaptı
27 yaşındaki golcü, sarı-lacivertlilerle 2 milyon euro’ya el sıkıştı. Şimdi ise AEK’yı ikna etmek kaldı. Yunanlar, Fener’e tepkili ama yönetim transferi bitirmekte kararlı.
Kısa süre önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Marko Livaja'da artık son düzlüğe girildi. 800 bin euro kazandığı kulübü AEK'nın 1.2 milyon euro'luk sözleşme uzatma teklifini reddeden 27 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı öne sürüldü.
Yunan basınında da yer alan haberlerde AEK cephesinin önce oyuncu ile anlaşıldığı için sarı-lacivertlilere tepkili olduğu kaydedildi.
"BEDAVA GELİRİM"
1.82 boyundaki oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmeleri bizzat yaptığı belirtilip "Gelecek sezon tüm paramı alıp bedava gitmemdense şimdi alacaklarımı içerde bırakıp. Fenerbahçe'ye transferime razı olun" resti çektiği vurgulandı. Artık Fenerbahçe yönetimi, Livaja'dan gelecek iyi haberleri bekliyor. Oyuncu, Komşu'daki bağını koparır koparmaz imza için İstanbul'un yolunu tutacak.
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