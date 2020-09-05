05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Frey ve Rodrigues...

Takım bulmaları istenmişti! F.Bahçe'de 2 ayrılık birden
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Transfer döneminin adından en çok söz ettiren takımlarından biri olan Fenerbahçe'de, takıma gelenler kadar şimdi de gözler gideceklere çevrildi. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde Frey ve Garry Rodrigues'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Sarı lacivertli takımda Garry Rodrigues ve Frey ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

İLK YOLCU FREY

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet Michael Frey, takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre İsviçreli forvet Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiralanacak.

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

RODRIGUES'E İZİN ÇIKTI

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Garry Rodrigues'i gözden çıkaran Fenerbahçe, Olimpiakos'a transferine izin verdi. Ancak bonservisinin bulunduğu 'la Olimpiakos arasında bir tıkanma yaşanıyor.

Oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı Kanarya, Rodrigues'in ayrılmasına dünden razı. Al Ittihad'a dönmek istemeyen 29 yaşındaki futbolcunun Al Ittihad'a dönmek istememesi nedeniyle bu transferi istediği konuşuluyor.

BONSERVİSİYLE VERECEK

Konuyla ilgili Gazzetta'ya konuşan Al Ittihad yöneticisi, kulubün oyuncuyu kiralamak değil satmak istediğini de duyurmuştu.

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