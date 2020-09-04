Burak Kapacak'ın menajeri açıkladı! "Fenerbahçe..."
Adı Fenerbahçe ile anılan Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın menajeri transfer iddialarına dair sorulara cevap verdi. Menajer Necdet Ergezen, sarı-lacivertlilerin ilgisi olduğunu fakat resmi teklifin olmadığını söyledi.
İsmi Fenerbahçe ile anılan Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak hakkında menajeri Necdet Ergezen'den flaş bir açıklama geldi. Ergezen, sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki yıldızla ilgilendiğini doğrularken, henüz resmi bir teklif almadıklarını vurguladı.
Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, Bursaspor'un gelecek vadeden genç yıldızı Burak Kapacak'ı da listesine almıştı. Sarı-lacivertlilerin, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Burak Kapacak'ın menajeri Necdet Ergezen'den geldi. TRT Spor'a konuşan Ergezen, Fenerbahçe'nin Burak'la ilgilendiğini ancak henüz bir teklifte bulunmadığını söyledi.
"EVET, İLGİ VAR AMA..."
Ergezen, "Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı." dedi.
Geçen sezon Bursaspor formasıyla 24 maça çıkan genç futbolcu yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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