En iyiler burada!
Yeni sezon öncesi çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe şu ana dek en çok transferi gerçekleştiren takım olmasıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde takıma yapılan takviyelerin başarılı istatistikleri de dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atan Fenerbahçe, mevkilerinde en iyi istatistiklere sahip isimleri kadrosuna kattı. Süper Lig'in en çok gol atan ve asist yapan sol bekleriyle en çok kilit pası bulunan orta sahaları, 2020-21 Çubuklu'yu giyecek. İşte o isimler ve istatistikleri:
MERT HAKAN VE SOSA: Ligin en çok kilit pas atan orta sahaları (84/78)
NOVAK: Ligin en çok gol atan sol beki (7)
CANER ERKIN: Ligin çok asist yapan sol beki (11)
GÖKHAN GÖNÜL: Ligin en çok top kapan sağ beki (59)
56 GOL ATTILAR 37 ASİST YAPTILAR
Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, geride bıraktığımız sezon skora yaptıkları katkıyla da öne çıkıyor. F.Bahçe'nin yenileri, 2019-20'de 56 gol ve 37 asistlik performansla 93 gole katkıda bulundu. İşte o liste:
M.Hakan Yandaş: 10 gol, 5 asist
Jose Sosa: 11 gol, 11 asist
Filip Novak: 10 gol, 1 asist
Gökhan Gönül: 4 gol, 3 asist
Caner Erkin: 4 gol, 11 asist
Mame Thiam: 12 gol, 5 asist
Sinan Gümüş: 5 gol, 1 asist
'BİR KEZ DAHA GURURLANDIM'
Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım, dün Topuk Yaylası'ndaydı. Ankara seyahati sonrası İstanbul'a dönüşte Düzce'deki Topuk Yaylası'nı uğrayan Fenerbahçe'nin eski başkanı, "Kulübe böyle bir tesis kazandırdığım için bir kez daha gururlandım" ifadesini kullandı.
SOSA SAHAYA İNDİ
Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyon süresini dolduran Jose Sosa, sahaya indi. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız, son yaptığı testlerin negatif çıkmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştiren yıldız oyuncu, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde antrenman yapacak. 35 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta da takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
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