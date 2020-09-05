Perotti'de rakip Ruslar

Spartak Moskova, F.Bahçe’nin peşinde olduğu Romalı sol kanat Diego Perotti için devreye girdi.

Spartak Moskova, F.Bahçe'nin peşinde olduğu Romalı sol kanat Diego Perotti için devreye girdi. Rus ve İtalyan basınında yer alan haberlerde F.Bahçe'nin teklif yaptığı, ancak 32 yaşındaki futbolcunun Spartak'ın teklifini de beklediği kaydedildi.

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