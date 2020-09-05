Sosa özel çalışıyor

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde antrenman yaptığı ifade edildi.

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