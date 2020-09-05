05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sosa özel çalışıyor

FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2020

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde antrenman yaptığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Final maçı bugün Final maçı bugün
Fenerbahçe'den Cavani bombası! Fenerbahçe'den Cavani bombası!
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör