Eran Zahavi'den 'Come to Fenerbahçe' çağrısına flaş yanıt!
Kulübüyle sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi, "Come to Fenerbahçe" çağrısına kayıtsız kalmadı ve flaş bir yanıt verdi. İşte o diyalog...
Muriqi'yi Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine Eran Zahavi'yi gündemine almıştı. Kulübüyle olan sözleşmesini geçtiğimiz gün fesheden İsrailli golcü, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen "Come to Fenerbahçe" yorumlarına da kayıtsız kalmadı.
Fenerbahçeli taraftarların çağrısı ve ardından ünlü futbol sitesi 433'ün kendisine gönderdiği "Come to Fenerbahçe" mesajına cevap veren Zahavi, ilk olarak, "Haydi deneyelim" yazarken, ikinci mesajında ise, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" ifadesini kullanarak sarı-lacivertli taraftarlara umut dağıttı.
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