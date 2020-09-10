10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı

F.Bahçe'de 2 yeni transfer kafilede yer almadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

'in açılış mücadelesinde ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transfer ve Novak kafileye dahil edilmedi.

2020-2021 sezonu 'in açılış maçında 'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

NOVAK VE MERT HAKAN YOK

beIN Sports'un haberine göre hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Filip Novak ve zorlu Rizespor maçı kafilesine dahil edilmedi.

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