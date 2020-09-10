Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı
Süper Lig'in açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan Yandaş ve Novak kafileye dahil edilmedi.
2020-2021 sezonu Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
NOVAK VE MERT HAKAN YOK
beIN Sports'un haberine göre hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş zorlu Rizespor maçı kafilesine dahil edilmedi.
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