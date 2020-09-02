Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia iddialı konuştu! "En iyi performansını göstereceğim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, basın toplantısı düzenledi. 30 yaşındaki forvet, "En iyi şekilde hazırlanıp ligde en iyi performansımı göstereceğim" ifadelerini kullandı. Ekvadorlu oyuncu sarı-lacivertlilerde 13 numaralı formayı terletecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki futbolcu, en iyi performansını göstereceğini sözlerine ekledi.

Valencia'nın açıklamalarının satır başları:

"Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir kulübe, büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp ligde en iyi performansımı göstereceğim."

"Forvet pozisyonunda çok daha rahat ediyorum."

"Taraftar geldiğim andan beri bana destek oldu ve bu beni rahatlattı."

"Geldiğimden itibaren Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında rakip takımların nasıl savunma yaptığını gördüm. Sert savunma yapıyorlar. Fark yaratabilmek için çok çalışmalı ve en iyi performansı göstermelisiniz."

Ekvadorlu futbolcu Fenerbahçe'de 13 numaralı formayı giyecek.

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