29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Lemos sabırsız

Lemos sabırsız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

'nin yeni transferi forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Yeni forma giymek için sabırsızlandığını söyledi. Uruguaylı stoper, "Kendimi hazır hissediyorum, zaten hazır hissetmeseydim buraya gelmezdim. Burası gerçekten çok büyük bir takım. Sadece futbol anlamında değil, pek çok şey burada çok daha farklı olacak. Sahada gerçekten hayatınızı, her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Kendime güveniyorum ve bunu da göstermek istiyorum." dedi.
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