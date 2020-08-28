Fenerbahçe Perotti'den vazgeçmiyor! Yönetimden Roma'ya yeni teklif

Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Sezonun sona ermesinin ardından birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için Roma ile bir kez daha masaya oturacak.

Fenerbahçe transferde limit tanımıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef Diego Perotti... Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

FENER İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ



Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi!

BU KEZ İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

YEDEKTE LİMNİOS VAR

Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor.

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